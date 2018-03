SPD im Umfragetief: AfD wünscht sich Nahles als SPD-Chefin

Berlin/JenaDer Abwärtstrend für die SPD in der Wählergunst hält an. In einer Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“ verlieren die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche um zwei Punkte auf einen neuen Tiefstwert von 17 Prozent. CDU/CSU bleiben unverändert bei 33 Prozent.