SPD-Kanzlerkandidat Wer ist Olaf Scholz?

Gerne vergessen wird auch, dass es Scholz und nicht etwa die Hamburger CDU war, der einst den Handelskammerpräses Frank Horch in seinen ersten Senat lockte, einen Handschlag-Kaufmann alter Schule. Und als Finanzminister immerhin einen ehemaligen Goldman-Sachs-Deutschlandchef als Staatssekretär in die Politik lockte (nein, das ist nicht der, der twittert).



Politik für Menschen, die sich anstrengen. Was heißt das genau?

Nehmen Sie den Mindestlohn: Wer 40 Stunden die Woche arbeitet, erhält am Ende des Monats rund 1470 Euro brutto. Nicht viel für ein Arbeiten in Würde. Auch diese Beschäftigten gehören zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft. Hier liegt die größte moralisch-ökonomische Herausforderung, die sich unserer Volkswirtschaft überhaupt stellt: dass so viele, die sich anstrengen und vieles richtig machen, trotzdem nicht weit kommen. Da müssen wir ran.