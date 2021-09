SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Gehalt, Lebenslauf und politische Laufbahn im Überblick

Olaf Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren. Zusammen mit zwei Brüdern wuchs er in Hamburg-Rahlstedt auf. Er fand bereits früh den Weg in die Politik, wurde Schulsprecher seines Gymnasiums in Hamburg und trat noch vor seinem Abitur der SPD bei. In den 80er-Jahren lernte er seine heutige Ehefrau Britta Ernst kennen. Sie heirateten 1998 und haben keine Kinder.