SPD-Kanzlerkandidat: Scholz verteidigt Arbeit von Anti-Geldwäsche-Einheit FIU vor Finanzausschuss

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans warf der Union eine Skandalisierung der Ermittlungen vor. Dies sei offenbar ein „letzter Strohhalm“ für Kanzlerkandidat Laschet, sagte Walter-Borjans in Berlin. Offenbar mangele es der Union an Inhalten. „Ich halte es für einen Skandal, mit einem Thema so umzugehen.“