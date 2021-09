SPD-Kanzlerkandidat: Wer ist Olaf Scholz?

Mit 19 Prozent wirkt dieser Anspruch sehr kraftlos.

Zugegeben: Die Umfragen sind nicht so gut. Fakt ist aber auch: Wir regieren in 13 von 16 Ländern und stellen in neun Ländern den Regierungschef, die CDU gerade mal in vier. Wir erringen dort also Mehrheiten, mit denen im Bund die Kanzlerschaft greifbar wäre. Grundlage für den Erfolg ist Vertrauen. Vertrauen entsteht nur, wenn wir sehr lange das Richtige tun.



Das Land führen. Vertrauen. Das Richtige tun. Sehr lange. Schon 2016, in jenem Gespräch empfiehlt Scholz seiner Partei etwas Bemerkenswertes: „strategische Geduld“. Sie müsse, er wiederholt es später noch einmal, „das Richtige tun, ohne darauf zu schielen, wann sich das auszahlt“.