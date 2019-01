SPD-Klausurtagung Wann ist ein Kind arm?

Am Ziel, die Armut von Kindern zu lindern, hat natürlich grundsätzlich kaum jemand etwas auszusetzen. Dass auch Kinder aus weniger betuchten Elternhäusern gute Startchancen ins Leben haben sollen, ist in modernen Gesellschaften Konsens. So bemängelte der Kinderschutzbund das Starke-Familien-Gesetz als unzureichend: „Viele arme Kinder werden auch in Zukunft durch den Rost fallen und weiter in Armut leben“.