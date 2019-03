Warum es eigentlich geht? Eine geplante EU-Urheberrechtsrichtlinie könnte künftig Plattformen wie beispielsweise Youtube für mögliche Rechtsverletzungen auf ihren Seiten in Haftung nehmen. Teil des Brüsseler Reformpakets ist besagter Artikel 13, in dem diese Pflicht festgeschrieben werden soll. Der – so fürchten es die vielen Kritiker – gefährde die Meinungsfreiheit und ermögliche in letzter Konsequenz sogar Zensur. Warum? Aufgrund der schieren Menge an täglich hochgeladenem Material dürfte klar sein, dass die nötige Prüfung ohne so genannte Upload-Filter, also Algorithmen, die Videos und Fotos vorab scannen, nicht machbar sein wird. Und es läge die Vermutung nahe, dass die Löschquote aus Angst vor den Folgen einer Rechtsverletzung eher hoch als niedrig sein dürfte.