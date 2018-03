SPD-Mitgliedervotum: Dankt der Bundestag ab?

Das Grundgesetz hat die Parteien in Art. 21 GG zwar als intermediäre Instanzen installiert und mit dem „Parteienprivileg“ ausgestattet. Während das Bundesverfassungsgericht in seinen ersten Entscheidungen – der Parteienstaatslehre von Gerhard Leibholz folgend – die Parteien noch als Verfassungsorgane verstand, spricht es mittlerweile von den Parteien als „verfassungsrechtliche Institutionen“, deren vornehmliche Aufgabe es sei, an der demokratischen Willensbildung mitzuwirken und in den Bereich der institutionalisierten Staatlichkeit hineinzuwirken. Doch dieses Verhältnis zwischen dem Staat und den Parteien ist durch die „Verfassungswirklichkeit“ mittlerweile in sein Gegenteil verkehrt worden. Denn auch die hervorgehobene Stellung der Parteien im Grundgesetz, darf nichts daran ändern, dass der Bundeskanzler vom Bundestag gem. Art. 63 GG auf Vorschlag des Bundespräsidenten mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mitglieder gewählt wird. Weder Parteitage, noch Urabstimmungen von Mitgliedern sollen nach dem Willen des Grundgesetzes darüber entscheiden, ob und wie eine Regierungsbildung mit Kanzlermehrheit zustande kommt.