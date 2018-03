SPD-Mitgliedervotum: Nahles verspricht SPD Erneuerung und Erkennbarkeit auch bei Groko

Nahles mahnte mit Blick auf das laufende Mitgliedervotum, nur mit der SPD in der Regierung würden die für sie wichtigen Inhalte des Koalitionsvertrags umgesetzt. Zugleich lehnte sie Optionen wie eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen ab. „Da glaube ich nicht dran, dass wir auch nur ansatzweise so viel von dem, was uns wichtig ist, umsetzen könnten in diesen Konstellationen.“ Die SPD habe „so viel rausgeholt an guter Politik“. Das müsse nun kommen.