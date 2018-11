SPD Nahles will als Parteichefin nicht zurücktreten

SPD-Chefin Andrea Nahles sieht nach eigenen Angaben keinen Grund, ihr Amt zu räumen. Mit dieser Versicherung reagierte Nahles am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will auf Berichte, dass nun auch CSU-Chef Horst Seehofer sein Partei-Spitzenamt räumen will. Zuvor hatte schon Kanzlerin Angela Merkel ihren Rückzug von der Spitze ihrer Partei, der CDU, angekündigt.