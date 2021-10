SPD Parteichefin oder Ministerin: Mützenich legt Esken nahe sich zu entscheiden

Die SPD-Doppelspitze an sich hat sich in Mützenichs Augen aber bewährt. „Ich gehe davon aus, dass es weiterhin eine Doppelspitze ist“, sagte der Fraktionschef. Gefragt nach Generalsekretär Lars Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als potenzielle Vorsitz-Kandidaten hielt er sich bedeckt. „Ich will nicht einer persönlichen Entscheidung zwei herausragender Kandidatinnen und Kandidaten vorweggreifen.“ Dafür sei auch Zeit.