Andrea Nahles ist neue SPD-Chefin: Brutalstmöglicher Neubeginn

Um kurz nach 14 Uhr an diesem historischen Sonntag strebt Andrea Nahles plötzlich weg von ihrem Platz vor der Bühne. Ihr Ergebnis ist noch nicht verkündet. Es ist keine Flucht, aber es sieht ein bisschen so aus. Sie läuft auf die blau schimmernde Leinwand hinter der Parteitagsbühne zu, neben sich Olaf Scholz. Sie sind schnell umringt von ihrem hektisch herbeigerufenen engsten Berater-Kreis. Die Mienen sind ernst. Und nach allem, was man den Gesichtern ablesen kann, sind es auch die Worte, die fallen. So sehen also Sieger aus.