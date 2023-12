SPD-Parteitag Ein angeschlagener Kanzler spricht zu seiner Partei

09. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht heute zu seiner Partei. Bild: Bild: dpa

Auf dem SPD-Bundesparteitag wird am Samstag (ca. 10.00 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz zu den rund 600 Delegierten sprechen. Mit Spannung wird erwartet, was der vor fast genau zwei Jahren vereidigte Regierungschef zur aktuellen Haushaltskrise, zum Konfliktthema Migration und zum Absturz der Ampel-Regierung von SPD, FDP und Grünen in den Umfragen sagt. An die Rede schließt sich eine Debatte an, in der sich auch Frust Bahn brechen könnte.