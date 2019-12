SPD-Parteitag: In die neue Zeit. Irgendwann…

„Die SPD muss wieder die Partei der Verteilungsgerechtigkeit werden“, sekundiert Norbert Walter-Borjans. Und: „Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft unserer Kinder im Weg steht, dann muss sie weg.“ Auch die Schuldenbremse stellt er unüberhörbar in Frage.



Das also ist die „neue Zeit“, die als Slogan an den Wänden des Parteitagssaals in Berlin prangt: Die neue SPD und ihre Spitze klingen eindeutig mehr nach Oskar Lafontaine als nach Gerhard Schröder. Und auch das dürfte dann spannend werden in naher Zukunft: eine Koalition mit der Linkspartei hatte die Union bislang immer ausgeschlossen.