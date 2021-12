SPD-Parteitag „Mit der Politik des Abwartens ist Schluss“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will seine Partei als Vorsitzender mit einem geschlossenen Auftreten zu weiteren Erfolgen führen. „Ein Sieg bei der Bundestagswahl, das reicht mir nicht, ich will mehr“, sagte er am Samstag auf dem SPD-Parteitag in seiner Bewerbungsrede für den Vorsitz. Der Wahlsieg sei eine große Chance, jetzt ein „sozialdemokratisches Jahrzehnt“ zu gestalten. Schon im kommenden Jahr stehen vier Landtagswahlen an.