SPD-Parteitag: Und ewig stört Hartz IV

Morbus Hartz wühlt und zerrt noch immer in den Eingeweiden der SPD, die Partei leidet und leidet und leidet an ihrer epochalen Reform. Weshalb Simone Lange sich tatsächlich sehr für Nahles‘ Jubiläumslob aus dem Jahre 2015 interessieren dürfte. Lange nimmt einen ebenso populistischen wie unrealistischen Gegenstandpunkt ein – aber der dürfte einfache Punkte und Applaus bringen. Sie könnte Nahles, die doch selbst erst von links in die pragmatische Mitte wanderte, damit also genüsslich zu einem Hartz-Plädoyer auf offener Parteitagsbühne auffordern. Zur Genossen-Gretchen-Frage live sozusagen.



Vielleicht ist Ende des Parteitags also gar nicht das Interessanteste, welche Stimmenzahl Nahles genau bekommt. Sondern ob sie überzeugend auf die ewige Hartz-Frage antwortet.