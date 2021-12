SPD-Parteitag „Unsere Ziele sind knackig, ohne Frage“

WirtschaftsWoche: Herr Westphal, Kanzlerwahl von Olaf Scholz am vergangenen Mittwoch, Bundesparteitag an diesem Samstag – welche Stimmung überwiegt gerade in der SPD: die reine Regierungseuphorie oder doch Sorge vor den großen Herausforderungen?

Bernd Westphal: Der Respekt vor den Aufgaben ist überall spürbar, zweifellos. Aber die Freude über den Wahlerfolg, die Verständigung auf den Koalitionsvertrag und der feste Wille, jetzt mit Elan zu regieren, überwiegt. Auf dem sehr unterschiedlichen Humus der drei Koalitionspartner kann etwas Gutes, etwas sehr Gutes wachsen.