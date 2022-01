SPD-Personalpolitik Olafs rote Kämpferinnen

Fahimi gilt als absolut parteitreu, was in der Kommunikation gelegentlich als hölzern wahrgenommen wurde und was ihr in der medialen Wahrnehmung als SPD-Managerin manchmal auf die Füße fiel. Ihre Kritiker halten ihr „ein fast schon stalinistisches Freund-Feind-Denken“ vor, wie ein Gewerkschaftskollege sagt. Obwohl Fahimi erst im zweiten Anlauf ausgesucht wurde, gilt ihre Wahl zur ersten weiblichen DGB-Chefin auf dem Gewerkschaftskongress im Mai als sicher – vielleicht auch wegen des bis dato recht holprigen Nominierungsverfahrens. Es war nämlich ausgerechnet ihr Lebensgefährte Michael Vassilliadis, dem als dienstältester Gewerkschaftschef die Aufgabe der Kandidatenfindung zufiel. Als er sich nach mehreren vergeblichen Anläufen schließlich selbst für die DGB-Spitze ins Spiel brachte, verweigerten die anderen Vorsitzenden ihm die notwendige Zustimmung. Dass Vassilliadis dann bei der anschließenden erneuten Suche ausgerechnet auf seine Lebensgefährtin kam, hat auch komische Züge.