SPD-Positionspapier: SPD lehnt weitgehende CO2-Speicherung ab und setzt Habeck Grenzen

Die SPD knüpft eine unterirdische Speicherung des Klimagases CO2 an enge Bedingungen. Die umstrittene und in Deutschland derzeit noch verbotene CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) komme nur für unvermeidbare Restemissionen infrage, heißt es in einem Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion, das Reuters am Dienstag vorlag.