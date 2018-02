SPD-Regionalkonferenz: Rückenwind für Außenminister Gabriel in seiner Heimat

Vor dem Hintergrund des laufenden SPD-Mitgliederentscheids bat Gabriel, keine Personalentscheidungen in den Fokus zu stellen. „Ich jedenfalls würde uns raten, das nicht in den Mittelpunkt zu stellen„, sagte er und gab zu, selbst auch nicht die klügsten Bemerkungen gemacht zu haben – offensichtlich in Anspielung auf seine kritischen Bemerkungen über den inzwischen zurückgetretenen SPD-Chef Martin Schulz. „Aber das ist Schnee von gestern“, meinte Gabriel.