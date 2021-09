SPD sehr knapp vor der CDU Das Wichtigste aus der Wahlnacht

Für CDU-Mann Laschet ist heute Abend vor allem eine Zahl entscheidend: die Differenz zwischen Union und SPD. Welche Ränkespiele den bisherigen NRW-Ministerpräsidenten nun in der Wahlnacht und den Tagen danach erwartet, hat WiWo-Chefreporter Daniel Goffart vor der Wahl für Sie skizziert. Was Armin Laschet von Elon Musk lernen muss, den er neulich bei Tesla in Berlin traf, hat Goffart ebenfalls aufgeschrieben. Mehr dazu lesen Sie hier.



SPD-Kandidat Olaf Scholz ging schon mit einem guten Polster für seine Partei und einem deutlichen Vorsprung auf der Beliebtheitsskala der Kanzlerkandidaten in den Wahltag. Klar ist: Er will die Kanzlerschaft für sich und die SPD beanspruchen. Doch wer ist der Mann eigentlich? Dieser Frage ist auch der Leiter des WiWo-Hauptstadtbüros in Berlin, Max Haerder, nachgegangen. Dafür hat er unter anderem einen tieferen Blick auf eine Begegnung und ein Interview mit Olaf Scholz von vor fünf Jahren geworfen. Seine Annäherung an den SPD-Kanzlerkandidaten lesen Sie hier: Olaf Scholz, liberaler Kaufmanns-Bürgermeister oder doch linker Steuermann?