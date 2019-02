 SPD-Sozialpolitik: Der Abschied vom Äquivalenzprinzip

Wenn eine Partei Vorschläge für die nächste oder übernächste Wahlperiode formuliert, handelt es sich meistens um eher grundsätzliche, dafür aber ambitionierte Reformideen. Will ein Minister hingegen einfach nur umsetzen, was bereits im Koalitionsvertrag steht, sind die Vorschläge kleinteiliger. Schließlich wird normalerweise das gemacht, was bereits in vielen Wahl- und Parteiprogrammen angekündigt wurde. Und Gesetzesintitativen stammen von Fachbeamten aus den Ministerien, nicht aus den Parteizentralen.