SPD stärkste Kraft Es ampelt in Berlin

Das klappt ja schon mal ganz gut zwischen den Grünen und der FDP, fast könnte man meinen, die beiden Parteispitzen hätten viel telefoniert und sich gemeinsam vorbereitet auf die Wahlnacht. Schon früh am Abend weist Grünen-Chef Robert Habeck darauf hin, dass Grüne und Liberale sich in Schleswig-Holstein schon einmal vorab besprochen haben, um einem Dritten die Würde des Regierungschefs anzutragen. Habecks Botschaft, damals in Kiel, heute in Berlin: Wir Grüne und Liberale sind die mächtigen Kurfürsten in diesem Land, wir bestimmen die Agenda – denn ohne unser Plazet kann niemand König werden!