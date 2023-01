SPD-Steuerpolitik: Politisches Un-Vermögen

Und dann würde er seiner Partei davon erzählen. Die SPD will in den kommenden Monaten ein neues Steuerkonzept erarbeiten. Schon in den vergangenen Wahlkampf zogen die Genossen einmal mehr mit der Forderung nach einer Vermögensteuer. Wenn die Juso-Chefin nun „eine Schippe drauflegen“ will, dürfte klar sein, was damit gemeint ist: ein Comeback der Reichenbesteuerung.