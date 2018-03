SPD-Vizechefin: Schwesig fordert für kostenlosen Nahverkehr Finanzhilfe vom Bund

Die Rede ist von rund zwölf Milliarden Euro, die ein kostenloser Nahverkehr an Einnahmeausfällen verursachen würde. Die Bundesregierung hatte in einem Brief an die EU-Kommission einen Test in fünf Städten vorgeschlagen. Damit will die sie dem Problem überhöhter Schadstoffwerte in vielen Innenstädten begegnen, die Fahrverbote für “schmutzige“ Diesel-Autos nach sich ziehen könnten.