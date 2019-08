SPD-Vorsitz: SPD-Linke Mattheis und Verdi-Chefökonom Hirschel bewerben sich um Parteivorsitz

Die Bewerbungsfrist endet am 1. September, danach sollen sich die Kandidaten in 23 Regionalkonferenzen der SPD-Basis vorstellen. Neben verschiedenen Paaren von Männern und Frauen hat jüngst auch Vizekanzler Olaf Scholz seinen Hut in den Ring geworfen. Allerdings hält er sich noch bedeckt dazu, mit welcher Frau er gemeinsam für die SPD-Spitze kandidieren will.