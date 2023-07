SPD-Vorstoß Mindestlohn bald auch für minderjährige Ferienjobber?

So würden Reallohnverluste vermieden, meinte Gysi. Gewerkschaften und Arbeitgeber könnten dann in Tarifverhandlungen reale Lohnsteigerungen sowie Regelungen wie Urlaub oder Arbeitszeit aushandeln. „Letztlich stärkt das die Gewerkschaften, und vor allem beruhigt das die Menschen“, kommentierte Gysi.



In Deutschland ist das Recht von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, frei von staatlichen Eingriffen Tarifverträge abzuschließen, vom Grundgesetz garantiert. Diese Tarifautonomie kann aber unter Umständen eingeschränkt werden, wie das Beispiel des gesetzlichen Mindestlohns zeigt.



