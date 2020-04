SPD Walter-Borjans erteilt Steuersenkungen zur Krisenbewältigung eine Absage

von Max Haerder 30. April 2020

Norbert Walter-Borjans Bild: dpa Bild:

Der Co-Vorsitzender der SPD, Norbert Walter-Borjans, will in der großen Koalition keine Steuersenkungen mittragen, um die Konjunktur in der Coronakrise anzukurbeln.