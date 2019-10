SPD Weingarten übernimmt Bundestagsmandat von Andrea Nahles

Der 57-Jährige ist in der SPD Rheinland-Pfalz höchst umstritten. Scharfe Kritik löste er im vergangenen Jahr mit der Einteilung von Geflüchteten in drei Gruppen aus: Asylsuchende, Arbeitssuchende und „Gesindel“. In einem Beitrag für das Online-Magazin „Merkurist“ plädierte er kürzlich dafür, mehr mit denjenigen zu reden, „die rechts der Mitte stehen und sich im allgemeinen linksliberalen Mainstream nicht mehr aufgehoben fühlen“. Weingarten kandidierte bei der Bundestagswahl 2017 für den Wahlkreis Bad Kreuznach/Birkenfeld.