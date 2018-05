Die DUH kritisiert, dass der Minister die Behauptungen der „Bild“-Story – Überschrift: „So schicken die Diesel-Hasser Kinder betteln“ - nicht nur übernommen, sondern mit der Bezeichnung „Drückerkolonnen“ sogar noch zugespitzt habe: „Uns beunruhigt, dass Mitglieder der Bundesregierung die Falschaussagen der "Bild"-Zeitung ungeprüft übernehmen und weiterspinnen. Diese Art von Fake-News-Kampagnen waren wir bisher nur aus den USA oder vom rechten Rand des Bundestages gewöhnt.“



Laut Umwelthilfe sind mehrere Vorwürfe in dem "Bild"-Bericht falsch. Anders als berichtet, habe das Kultusministerium die Sammlung nicht abgebrochen. Das habe das Ministerium der DUH bestätigt: „Die Sammlung, auf die sich die "Bild"-Zeitung bezieht, fand wie geplant im Zeitraum 20.4. bis 29.4.2018 an vielen Orten in Baden-Württemberg statt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation. „Erstmalig und ausschließlich das Regierungspräsidium in Freiburg hat sich dagegen ausgesprochen, dass Lehrkräfte einer Schule in Radolfzell, des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, für die Haus- und Straßensammlung der DUH werben.“