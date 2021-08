Spenden für Flutopfer: „Da entsteht Raum für Mauscheleien“

Welchen Zwecken sollten die öffentlich gesammelten privaten Spenden denn dienen und welchen nicht?

Sie dürfen, wenn man sie denn überhaupt für legitim und sinnvoll erachtet, aus unserer Sicht nur für zusätzliche Aufgaben verwendet werden, die nicht zu den staatlichen Pflichten gehören – also etwa die Abfederung besonderer sozialer Härten, bei denen die Betroffenen sonst durch alle Raster der gesetzlichen Unterstützungsmöglichkeiten fallen. Und dabei muss die staatliche Stelle immer in höchsten Maße zur Transparenz und Offenheit bereit sein – also denselben Ansprüchen genügen, die die Öffentlichkeit auch an gemeinnützige Organisationen richtet. Zur Legitimierung trägt aus meiner Sicht außerdem bei, wenn die staatlich gesammelten Spenden so weit wie möglich an kompetente gemeinnützige Organisationen zur eigentlichen Verwendung weitergeleitet werden. Denn private Spenden sind deren originäre Einnahmequelle und nicht die des Staates.