Spenden: Halbe Milliarde Euro für die Flutopfer in Deutschland

Auf mehr als eine halbe Milliarde Euro werden sich die Geldspenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in Kürze summieren. Dies prognostiziert das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) in Berlin. Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des DZI, schätzt im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, dass die Flutspenden sich „am Ende auf 500 bis 600 Millionen Euro belaufen“. Dies wäre mehr als je zuvor bei einem innerdeutschen Katastrophenereignis. Bisher waren die 350 Millionen Euro für die Geschädigten des Hochwassers an Elbe und Donau 2002 der Spenden-Spitzenwert. Nur ein internationales Ereignis, der Tsunami in Südostasien, führte 2004 und 2005 in Deutschland zu einem noch größeren Spendenaufkommen von insgesamt 670 Millionen Euro.