Spenderorgan So funktioniert das Organspende-Register

Aus Sicht von Patientenschützern ist die Registrierung noch zu kompliziert. So fehle noch ein eigentlich vorgesehener bürgernaher Eintragungsweg. In keinem Passamt stünden datenschutzsichere Computerterminals dafür, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. „Damit haben Bürgerinnen und Bürger nicht die Möglichkeit, ihre Entscheidung für oder gegen die Organspende direkt vor Ort in das Register einzutragen.“ Das vereitele die Erfolgsaussichten des Portals, da so ein Moment verloren gehe, die Bereitschaft unmittelbar zu erklären. Brysch kritisierte: „Die Anbindung der Pass- und Ausweisstellen hat noch nicht mal begonnen. Die Menschen können ihre Eintragung in das Organspende-Register nur selbst digital hinterlegen.“ Internet-Unerfahrene seien von dem zusätzlichen digitalen Angebot ausgeschlossen.



