Sportgeländewagen Gerechtigkeit beim Parken: Sollten SUV-Fahrer mehr für den Parkplatz zahlen?

Sich ein Beispiel am Nachbarn Frankreich zu nehmen, dürfte daher rechtlich schwierig werden. Am Sonntag stimmen die Pariser in einem Referendum darüber ab, ob große Geländewagen mehr Parkgebühren zahlen sollen: Mehr, das hieße in diesem Fall das Dreifache. Diese Regelung soll nach dem Willen der Befürworter für Verbrenner ab 1,6 Tonnen und für E-Autos ab zwei Tonnen gelten. Schon eine Stunde Parken würde im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken 12 Euro statt vier Euro.