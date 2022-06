Spritpreise Diese Grafiken zeigen, in welchen Kreisen der Tankrabatt beim Autofahrer ankommt

Auch Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) haben die Preise am Mittwoch mit denen von den Vortagen verglichen. Beträgt die Differenz beim Diesel mindestens elf Cent und beim Benzin 30 Cent, gilt der Tankrabatt in der IW-Auswertung als „weitergegeben“, da Faktoren wie die Lagerbestände an voll versteuertem Kraftstoff, der Zeitpunkt, zu dem die Preise im Tagesablauf gesenkt werden, und gegebenenfalls eine deutlich erhöhte Nachfrage durchaus zu Abweichungen führen können. Insgesamt wurden so Preistafeln von über 14.400 Tankstellen ausgewertet. Am meisten profitieren demnach momentan die Diesel-Fahrer. Über 10.300 Tankstellen hätten den Rabatt nach der IW-Auswertung weitergegeben. Das seien fast drei von vier deutschen Tankstellen.