Spritpreise Diskutieren wir die staatliche Abzocke an der Tankstelle. Jetzt!

Kommentar von Christian Ramthun 09. März 2022

Ein Blick hinter die Zahlen verrät: Der Staat verdient am Ausnahmezustand kräftig mit. Bild: Imago Bild:

An jeder Preisrunde an der Zapfsäule verdient der Fiskus kräftig mit. So steigen auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Lassen wir es dabei? Ein Kommentar.