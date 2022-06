Für seine Berechnungen betrachtete das Ifo die Preise in Deutschland im Vergleich zur Entwicklung in Frankreich vor und nach Einführung des Tankrabatts am 1. Juni. Dabei nahmen die Wissenschaftler an, dass die Benzinpreise in Deutschland ohne Tankrabatt dem gleichen Trend gefolgt wären wie die französischen Benzinpreise. In Frankreich sind die Preise seitdem – allerdings auf höherem Niveau – ebenfalls gestiegen. Die Steuern wurden dort aber zum 1. Juni nicht verändert.



