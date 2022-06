Spritpreise Sind die Spritpreise trotz Tankrabatt zu hoch?

Nun also ist es so weit. Pünktlich zum ersten Juni hat die Bundesregierung am Mittwoch die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt, um die Autofahrer zu entlasten. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine Ende Februar waren die Ölpreise und in ihrem Gefolge die Benzin- und Dieselpreise rasant gestiegen. Lag der Preis für einen Liter Super E10 Mitte Februar noch bei 1,75 Euro, so mussten Autofahrer vier Wochen später bereits 2,19 Euro für einen Liter derselben Sorte zahlen.