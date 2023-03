Staat DGB-Report: Besoldung der Beamten klafft auseinander

31. März 2023 | Quelle: dpa

Die Besoldung von Beamten unterscheidet sich in den Bundesländern teils deutlich. Bild: Bild: dpa

Bei der Besoldung der Beamtinnen und Beamten gibt es in Deutschland große Unterschiede. So bekommen Beamtinnen und Beamte beispielsweise in der Endstufe der Besoldungsgruppe A9 in Bayern 48 198 Euro, beim Schlusslicht Saarland hingegen nur 44 988 Euro. Das geht aus dem Besoldungsreport 2023 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. „Gleiche Tätigkeit bedeutet noch lange nicht gleiche Besoldung”, so der Report.