Staatliche Förderung und Sonderfonds Wo das Geld für die neuen Heizungen herkommen soll

Der im Bundeswirtschaftsministerium zuständige Staatssekretär Patrick Graichen bekräftigt aber: „Ab dem 1. Januar 2024 soll – wie geplant – möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.“ Zudem werde es einen sozialen Ausgleich geben, „der vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, sowie Mieterinnen und Mieter bei der Umstellung helfen wird“.



Nur wiegenau? Und mit welchem Geld? Der Übergang vom Krisenmodus in die normale Haushaltsplanung soll, so viel ist klar, mit Hilfe des sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF) geebnet werden. Aus diesem mit zurzeit rund 90 Milliarden Euro gefüllten Fonds werden Investitionen in den Klimaschutz finanziert, auch wenn dafür im Bundeshaushalt kein Spielraum mehr bleibt.