Staatliche Förderung von Ölheizungen Grünen-Fraktionsvize spricht von „klimapolitischem Unsinn“

„Es wäre schön, wenn die Union beim Klimaschutz eine steile Lernkurve hinlegen würde und Ölheizungen abwrackt“, so Krischer weiter. Voriges Jahr habe es für Ölkessel rund 50 Millionen Euro an direkten Zuschüssen gegeben. Zu den wichtigsten Anlaufstellen für Privatpersonen gehört die staatliche KfW-Bank, die vor allem Heizsysteme mit fossilen Brennstoffen fördert. In der Debatte um mehr Klimaschutz hatte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zuletzt eine Abwrackprämie für Ölheizungen gefordert, wenn diese etwa gegen Gaskessel ausgetauscht würden. Krischer entgegnete: „Bisher fördert das CDU-geführte Wirtschaftsministerium sogar noch den Neubau von Ölheizungen mit Steuergeld.“