Staatliche Hilfen: Finanzminister Lindner sagt Beschäftigten von MV Werften Unterstützung zu

Nach dem Insolvenzantrag der MV Werften hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den rund 1900 Mitarbeitern die Hilfe der Bundesregierung zugesagt. „Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Wismar, Stralsund und Rostock in dieser schwierigen Lage zu unterstützen und dazu beitragen, ihnen eine Perspektive zu geben“, heißt es in einem Brief Lindners an die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, Ines Scheel, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) einem Vorabbericht (Freitagausgaben) zufolge vorliegt.