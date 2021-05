Staatliche Leistung Rekord bei Grundsicherung im Alter – Ab wann verdient man genug?

Das Ministerium von Ressortchef Hubertus Heil (SPD) betonte in seiner Antwort an die Linken allerdings, „dass aus der Höhe einer Rentenanwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich nicht auf eine Bedürftigkeit in der Grundsicherung im Alter geschlossen werden kann“. Denn nicht berücksichtigt seien dabei weitere Alterseinkommen - etwa durch private Vorsorge - oder höhere Einkommen etwa eines Ehemanns oder anderer Mitglieder des Haushalts.