Staatlicher Mietzuschuss Kabinett beschließt Erhöhung des Wohngeldes

Der Sozialverband begrüßt die Entscheidung des Bundesregierung, fordert allerdings jährliche Anpassungen des Wohngeldes: „Es ist richtig, wenn die Bundesregierung das Wohngeld nun endlich erhöht. Denn die Mieten belasten insbesondere einkommensschwache Haushalte. Es geht um Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen mit Behinderungen. Doch so wichtig die längst überfällige Wohngeldanpassung auch ist, sie reicht nicht aus“, so SoVD-Präsident Adolf Bauer. Die Kosten der Unterkunft müssten jährlich an die Mietpreisentwicklung angepasst werden. „Und diese Anpassungen sollten neben der Einkommensentwicklung und den Mietkosten auch die zusätzlichen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.“