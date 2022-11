Staatsanwaltschaft Ermittlungen in zweitem Fall gegen Kardinal Woelki

23. November 2022 | Quelle: dpa

Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln, sitzt während eines morgendlichen Gottesdienstes im Dom zu Fulda. Bild: Bild: dpa

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt in einem zweiten Fall wegen des Verdachts der falschen eidesstattlichen Versicherung gegen Kardinal Rainer Maria Woelki. Anlass sei die Aussage einer Zeugin in einem presserechtlichen Verfahren vor dem Kölner Landgericht, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. „Diese Aussage gibt hinreichend Anlass, in Ermittlungen einzutreten, was den Wahrheitsgehalt der eidesstattlichen Versicherung des Kardinals Woelki angeht.”