Staatsbesuch: Steinmeier ruft Bundesregierung zu mehr Engagement in Indien auf

Neu DelhiBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bundesregierung appelliert, sich künftig stärker in Indien zu engagieren. Steinmeier sagte am Samstag in Neu Delhi während eines Staatsbesuches, Deutschland müsse Indien mehr Aufmerksamkeit schenken, anstatt nur andere Global Player im Auge zu haben. Damit dürfte er vor allem auch den Nachbarn China gemeint haben, den Indien als direkten Konkurrenten sieht.