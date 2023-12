Staatsbeteiligungen: Jetzt wird das Tafelsilber inspiziert

Die grünen Koalitionspartner sehen wie Lindner die Notwendigkeit, nun neues Geld für die Bahn aufzutreiben. Andreas Audretsch, der für Wirtschaft zuständige Fraktionsvize im Bundestag, sagt: „Die Bahn braucht für die Sanierung viele Milliarden Euro.“ Dafür habe die Regierung zwar schon einen Aufschlag, die Klimakomponente, in der LKW-Maut eingeführt. Diese Einnahmen gingen dann zu großen Teilen an die Bahn. Doch das reiche nicht. „Die 12,5 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds werden künftig über eine Anhebung des Eigenkapitals finanziert“, umreißt Audretsch. Mehr Eigenkapital gibt der Bahn dann Spielraum für Investitionen. Was andere Koalitionsleute noch nicht so genau sagen wollen, spricht der Grünen-Wirtschaftspolitiker aus: „Zudem laufen Gespräche über einen möglichen Verkauf der Bahn-Tochter Schenker. Der Aufsichtsrat wird in der Frage beraten.“