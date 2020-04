Staatsbeteiligungen MIT-Chef Linnemann will keine Politiker in Aufsichtsräten

Der CDU-Wirtschaftsflügel pocht auf eine Selbstbeschränkung des Staates, sollte es zu Staatsbeteiligungen in der Coronakrise kommen. Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung MIT, Carsten Linnemann, sagte der WirtschaftsWoche: „Wenn der Staat sich schon an Unternehmen beteiligt und ihm ein Aufsichtsratsposten zufällt, sollte gelten: Nur Experten statt Politiker in das Gremium.“ Vorbild könnte beispielsweise die Entsendung von Fachleuten in die Airbus-Gremien sein.