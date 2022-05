Staatseinnahmen Bald 1 Billion Euro Steuern, doch der Finanzminister ist arm dran

Vor allem Bundesfinanzminister Lindner dürfte auf allen Ebenen als Verlierer bei den gesamtstaatlichen Haushaltseinnahmen und -ausgaben vom Platz gehen. So sinkt der Anteil des Bundes am Steuerkuchen auf ein historisches Minimum. Waren in früheren Jahren 45 Prozent Bundesanteil üblich, so schrumpft dieser auf dauerhaft unter 40 Prozent. Warum? Lindners Amtsvorgänger haben im Laufe der Jahre immer mehr Aufgaben der Länder übernommen und den Ländern dafür Bundesanteile am Steueraufkommen übertragen.