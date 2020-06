Staatseinstieg bei Curevac Die Qual der Staatswahl

Die Bundesregierung hat nun das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac mit einer 300-Millionen-Euro-Beteiligung in den Kreis der systemrelevanten Unternehmen aufgenommen. Impf-Knowhow made in Germany gilt in der Corona-Ära als uneingeschränkt des Schutzes würdig. Curevac segelt jetzt (politisch, nicht finanziell) fast schon auf Flughöhe der Lufthansa.



Was auf den ersten Blick wie ein zwangsläufiger Schritt wirkt, wirft auf den zweiten eine Menge Fragen auf: Warum steigt der Bund bei Curevac ein - und nicht etwa bei einem zweiten vielversprechenden deutschen Unternehmen? Hatte sich die Bundesregierung nicht auch gerade erst an einer EU-Offensive beteiligt, die sich Impfstoffchargen des Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford sicherte? Und überhaupt: Woher sollte die Politik wissen, welche der vielen Initiativen, die weltweit vorangetrieben werden, erfolgreich sein wird?